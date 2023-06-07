香港金牛籃球隊成立挑戰ＮＢＬ

近月盛傳將有一支香港球隊進軍職業聯賽，謎底終於揭開！香港金牛籃球隊昨日宣布正式成立，並以香港作為主場。球員方面落實加盟的包括香港代表隊成員梁兆華、楊睿騏及許烜行，此外還有青年球員范浩雲、張峰碩等。

梁兆華楊睿騏等５名港將加盟 這支職業籃球隊將以提升香港籃球水平、推動體育專業化及產業化為目標，球隊結合香港以及世界各地的球員、教練精銳。球隊董事錢濤表示：「金牛隊將會肩負推動香港籃球發展的使命，積極推動青訓工作，為香港培育籃壇接班人。此外，更會創造多元籃球產業，為社會創造就業機會，組織不同社區活動凝聚市民，參與公益活動回饋社會。 」

儘管球隊未有提到會參加那個聯賽，但據內地傳媒及圈內消息指出，金牛將出戰全國男子籃球聯賽（The Men's National Basketball League），簡稱NBL，首場比賽於七月初舉行，主場迎戰NBL球隊。目前，香港金牛隊已率先簽下5名本地球員，其中包括：港隊主力控衞楊睿騏、小前鋒梁兆華及控衞許烜行；此外，還有兩位青年球員范浩雲、張峰碩。球隊的詳細陣容將於6月中公布。

現年29歲、身高1米91的梁兆華司職小前鋒，2015年為香港甲一班霸南華上陣，同年即贏得高級組銀牌錦標，2017年賽季更協助球隊以全勝姿態橫掃本地聯賽各項冠軍。至於24歲的楊睿騏身高1米81，司職控球後衞，早於2014年東方仍為甲二球隊時投效，其後他曾赴美留學，2017年回歸東方，協助球隊於2017及2018年先後贏得ABL及甲一聯賽總冠軍。去年楊睿騏離巢轉投香港金牛隊，冀尋求突破，延續自己的職業夢，他與梁兆華的加盟，勢必令金牛如虎添翼。