楊正光出山接掌冠忠南區

剛帶領冠忠南區於「賽馬會菁英盃」，贏得首項本地頂級賽事錦標的鄭兆聰（Ricky）將轉任技術總監，球隊昨日公布楊正光下季會出任主教練一職。今次雖是「光Sir」首次執教地區球隊，但他直言目標劍指聯賽前3名，並爭取贏得1至2項錦標。

目標殺入聯賽三甲 47歲的楊正光在球員時代曾經效力南華、東方及天水圍飛馬等球隊，2009年轉任教練，先後執教南華、東方、富力R&F及香港飛馬，2016年回內地擔任梅州客家助教，執教經驗豐富。相隔3年再次執起港超聯球隊教鞭，楊正光感到非常興奮及期待：「收到陳文俊主席嘅邀請，我好快就答應喇，感謝『陳主席』同『黃會長』（即會長黃良柏）。喺呢度有好多熟悉嘅面孔，我都好清楚佢哋嘅能力，加上新球季會有幾位新球員加盟，希望能夠爭取到好成績之餘，亦可以幫助到隊中年輕球員嘅成長。對我嚟講，球隊入面唔會有『菁英盃專員』，有實力嘅都可以喺球隊佔一席位，一齊努力！」

對於首次執教地區球隊，「光Sir」表示自己的足球理念並不會改變：「無論以往執教巨型班定年輕球員為主球隊，我嘅足球理念同做法都會一致。目前冠忠南區嘅實力絕對唔差，當然人腳上未必及其他強隊充裕，但我哋會以質素為主，甚至喺戰術上作出改變，令球隊發揮更好，希望靠整體打法同球員嘅付出，喺新一季取得更好成績，凝聚更多區內球迷支持。」

過去一季，冠忠南區首嘗頂級賽事錦標，「光Sir」坦言自己會緊記Ricky在捧盃後所說：「這個不是結局，而是開始！」強調來季目標除了聯賽前3名之外，亦希望嘗試挑戰盃賽錦標。李浚湣報道