伍瑋謙獲選5月最佳撲救

冠忠南區正選門將伍瑋謙（Ivan）憑5月20日「賽馬會菁英盃」決賽，上半場救出理文前鋒基華尼頓的單刀波，獲球迷投票選為Hanstti Soccer 5月份「最佳撲救」。

剛季奪得球會參戰港超聯以來首個錦標，成為「賽馬會菁英盃」冠軍的冠忠南區，本月1日舉行了慶功宴，席間伍瑋謙從球會會長黃良柏，以及主席陳文俊手中，接過5月份「最佳撲救」的獎座和禮物包。對於獲獎感受，榮膺「賽馬會菁英盃」「U22星中之星」的Ivan表示，感謝投票給他的球迷和朋友，令他職業生涯首個完整的球季，錦上添花。「多謝大家對我嘅支持，啱啱呢個球季係我踢職業3個球季以嚟，第一個冇停擺、冇腰斬，完完整整嘅球季，雖然好漫長，但實在好多好多，真係要感恩。」

年僅20歲已成為冠忠南區的頭號門將，入選過港隊，亦奪得多個個人獎項，更協助球隊捧盃，2022至23球季對伍瑋謙而言，絕對可以用大豐收來形容。「對我嚟講的確係值得好好記住嘅一個球季，同時亦為自己Set個個指標，下季要做得比今季好，一季一季咁去提高對自己嘅要求。」Ivan說。

新季開咧前要「練大隻啲」 伍瑋謙剛季30次正選披甲，乃10隊門將中首位，不僅獲得球會重用，亦深受大部分球迷愛戴。「正如之前所講，一切都好感恩，但我唔會畀自己咁易滿足，會不斷要求自己進步。我唔係選擇性接收意見嘅人，新一季開之前會畀心機健身練大隻啲，另外會喺應付兩邊傳中波方面下多啲苦功，用表現去答謝支持我嘅每一位。」

5月份「最佳撲救」得主伍瑋謙，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座外，還自動躋身由6月1日起公眾投票的年度「最佳撲救」候選名單之內。