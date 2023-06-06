季中升級見效！平治雙雄齊企櫈仔

F1西班牙站周日在巴塞隆拿賽道結束，爭取衞冕總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本續顯強勢，由頭帶到尾之下首先衝過終點，平治雙雄咸美頓及羅素則包攬第2及3位，這也是「黑帝」今季第2次企櫈仔。

咸美頓心情靚同車隊傾續約 今站F1吸引大批體壇明星觀戰，法拉利車隊邀請了法國球星基利安麥巴比出席，其巴黎聖日耳門隊友巴西的尼馬、利物浦的阿歷山大阿諾特及剛在法網出局的世界「2哥」俄羅斯的麥維迪夫都在比賽場上出現，可謂星光熠熠。

以排頭位起步的韋斯塔本在毫無威脅下，率先衝過終點，以1小時27分57秒940奪冠，贏得他今季第5個錦標，並且生涯分站冠軍累計至40個；反觀平治為戰車進行升級後初見成效，咸美頓獲得亞軍，而以第12位起步的羅素則以季軍完成，平治雙雄齊齊踏上頒獎台。

這也是咸美頓繼澳洲站之後今季第2次躋身三甲，心情極靚的他將與平治車隊展開續約的洽談，早前有消息指這位7屆總冠軍在來季離開平治，並投向勁敵之一的法拉利。