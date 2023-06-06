狂轟17粒三分熱火扳平1:1

今季NBA總決賽Game 2，熱火憑占美畢拿、加比雲遜和艾迪巴約各轟20分以上，作客以111比108取勝，在7場4勝的系列賽中追成1比1。

熱火今場變陣出擊，改用路夫正選上陣，第1節領先26比23。金塊MVP中鋒祖傑上半場有13分進帳，帶領球隊半場領先57比51。熱火今場落後最多15分，打完第3節仍落後8分。數據更顯示熱火處於水深火熱之中，因為金塊今季在第3節仍領先至少8分下，取得37勝1負近乎完美戰績。不過，熱火決勝節有鄧肯羅賓遜投進關鍵10分，協助球隊反超前，更一度領先多達12分，最終熱火以111比108取勝。

金塊教練︰不夠努力招敗 熱火全場投進17球三分球，命中率為48.6％，比金塊的39.3%為高。加比雲遜三分球6射4中，得23分，為熱火最高，占美畢拿和艾迪巴約緊隨其後各得21分。金塊方面，祖傑轟入41分，另加11籃板4助攻，梅利18分10助攻。

金塊錄得今季季後賽主場首敗，事實上球隊自今年3月30日以來亦未曾於主場告負，賽後教練米高馬龍直言球隊因不夠努力招敗：「NBA季後賽就是關乎付出多少努力，這是我關心的事。你們可能覺得我G1之後說球隊表現不佳是在作故事，但事實我們就是打得不好。這不是季前賽、常規賽，這是總決賽，真的令我非常失望。」■余樂詩報道