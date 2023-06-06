祖高域17次闖8強超越拿度

塞爾維亞球王祖高域周日在巴黎再寫紀錄，直落3盤淘汰秘魯球手華利拉斯後，紀錄性第17次闖入法網男單8強，距離爭取歷史性「23貫」再近一步。

36歲的祖高域以6比3、6比2、6比2擊敗秘魯球手華利拉斯，在這項大滿貫超越「泥地王」拿度，成為躋身8強次數最多的球手，他賽後坦言︰「這個紀錄令我自豪，但目前仍然要專注在下一場比賽。我知道自己在這裏的目標，要嘗試更專注在場上，不要想得太遠。」祖高域今年贏得澳網後，亦追平了拿度的22個大滿貫錦標紀錄，隨着拿度缺席今屆法網，這位前「一哥」很有機會奪標並成為擁有最多大滿貫冠軍的球手。

艾卡華斯過關鬥西西帕斯 先後在2016年及2021年贏得法網的祖高域，下仗將面對11號種子俄羅斯的卡查諾夫，但他最大「攔路虎」將是當今「世一」的西班牙小天王艾卡華斯，他們很大機會在4強碰頭，更被視為是今屆法網的冠軍前哨戰。不過，20歲的艾卡華斯於8強的對手都絕不容易對付，他將與希臘名將西西帕斯爭逐，這位美網冠軍已經保持着11場大滿貫連勝，他稱︰「我會嘗試唔想着世界第一的壓力，希望可以享受比賽，亦希望球迷可以享受觀賞比賽。」