「牛下女車神」李慧詩退役

「牛下女車神」引退！為香港贏得無數獎牌的單車運動員李慧詩（Sarah），昨在香港浸會大學畢業禮上宣布退役，結束其19年職業生涯，換言之這位36歲的單車名將不會出戰9月杭州亞運。

奧運兩奪獎牌創歷史 回顧Sarah的19年職業生涯，她曾3度出戰奧運，並於2012倫敦奧運及2020東京奧運先後贏得競輪和爭先賽銅牌，成為香港史上唯一兩奪奧運獎牌的運動員。另外，她亦3次贏得「彩虹戰衣」，在2013世錦賽500米計時、2019 世錦賽競輪及爭先項目稱后，更在3屆亞運豪取5面金牌，國際賽場獲獎無數。

牛頭角下邨長大的Sarah自幼患有貧血，2006年，她在一次訓練中意外翻車導致手腕骨折，先後三度進行手術，以致左手輕度傷殘，不過她仍然堅持訓練，多年來為港征戰。2016里約奧運，Sarah因「炒車」意外痛失獎牌，5年後她在東京奧運強勢回歸，時隔9年勇奪個人第2面銅牌，「牛下女車神」的堅毅精神贏得港人掌聲。

李慧詩於2017年9月起修讀浸大創意及專業寫作文學士課程，並於去年出版個人自傳《身上的每道傷疤》，講述多年單車生涯的心路歷程。Sarah早在東京奧運後已明言會淡出，而4月體院公布的精英運動員名單亦沒有她的名字，直到周一舉行的浸大畢業禮上，她終於承認退役，不過36歲的她暫未公布未來去向，或會朝教練方向發展。