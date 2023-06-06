「新面孔」米高：想寫下自己嘅香港故事

昨日港隊開操，其中一個焦點落在獲邀跟操的「準入籍兵」米高身上。這位效力德丙恩高斯達特Ｕ19的前鋒，透露正在申請特區護照，他表示十分期待日後為代表隊披甲，並視出戰「亞洲盃」決賽周為目標。

「唔想放過任何進步機會」 港隊主教練莊恩安達臣，於上月曾透露米高會隨港隊跟操，是日這位19歲前鋒也現身球場，全程投入訓練。近年外流到德國效力的米高，過去曾效力傑志青年軍，他表示今次回到香港參與代表隊訓練，對環境並不陌生，更笑言：「好彩天氣唔算太熱，」米高透露現時所屬球會正在休季，他收到港隊邀請之後，就決定參與今次操練：「唔想放過任何可以令自己進步的機會，我覺得港隊水平好好，今次訓練中已經同幾位隊友建立默契。」

米高父親為前晨曦前鋒哥連斯，他透露小時候曾觀看爸爸在本地賽場作賽的英姿，並表示：「我都想喺香港寫下自己嘅故事。」對於選擇為港隊效力這個決定，米高解釋到：「我嘅屋企人視香港為家，我喺香港土生土長，非常熟悉呢度，可以為港隊披甲係一個榮幸。」米高提到特區護照申請順利，現時仍等待當局審批，他對日後為港隊披甲感期待，並視出戰「亞洲盃」決賽周為目標：「希望幫到港隊贏波，讓全世界認識到香港。」