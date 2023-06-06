主帥安達臣：盼今月完成入籍手續

港隊開操 「準港將」米高現身 為備戰本月對越南及泰國的兩場國際友誼賽，香港足球代表隊昨日於將軍澳足球訓練中心展開操練，主教練莊恩安達臣稱，現正效力德丙恩高斯達特U19的前晨曦前鋒哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor）已申請特區護照，期望能趕及在6月完成手續，出戰友賽。圖、文：林卓臻、鄧文滔

港隊上月中公布33人初選名單，並於周一展開操練，但安永佳、勞烈斯、鐘樂安及羅素等以不同原因缺席，而陳晉一就有出席練習，惟大部分時間在場邊跑步，未有參與對抗操練。此外，不在初選名單的米高以及同時擁有意大利及法國護照的土生洋將安東尼（Antoine Viterale），兩名未取得特區護照的球員也有跟操。首課操練歷時約兩小時，並以分組對抗賽告終。

為月中拍跳越南泰國作準備 談到米高及安東尼齊齊現身操練，安帥透露前者已申請特區護照，並稱讚此子狀態不俗，盼望能趕及在本月為港隊出戰友賽：「米高已經申請緊特區護照，我哋每日都留意住佢幾時攞到護照，希望可以喺呢個國際賽期搞掂，同埋可能因為米高仲喺歐洲踢緊波，佢嘅質素同狀態幾唔錯。」

港隊將於月中先後與越南及泰國交手，安帥謂越南實力強大，坦言難以評估球隊勝算，但有信心港隊其後對泰國，能夠交出理想發揮：「對越南場波一定好難踢，贏唔贏到真係好難講，希望大家盡力做到最好；但第二場同泰國踢有主場之利，應該會比作客易踢啲。」

下半季表現理想，得到外界廣泛認同，最終成功得到港隊青睞，首次入選「大港腳」國際友賽初選名單的林衍廷，稱過去犯上不同程度的錯誤，直到本季才有所改善，因此特別珍惜是次機會：「前兩年犯過唔同嘅錯，仲試過搞到1年唔准入港隊，嚟到今年先開始學識控制自己，難得依家有機會入港隊，一定會好好珍惜。」至於另一名「大港腳」新丁張憙延，對獲徵召入初選感到非常感恩，揚言會努力爭取打入決選。

港隊本周六（10日）會與港隊U22進行友賽，其後將於本月15日作客鬥越南，4日後坐鎮主場與泰國正面交鋒。

開操大吉 擁有意大利及法國護照的安東尼（左）也有出席首操。