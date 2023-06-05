李卓耀摘銀創3年半最佳

奮戰不敵昆拉武特 香港羽毛球男單代表李卓耀於泰國公開賽演出神勇，打入昨日決賽，是他繼2019年後再於超級系列賽爭冠。可惜這位港將未能打破冠軍荒，以局數0比2不敵賽事2號種子泰國球手昆拉武特，仍能收獲一面銀牌，屬3年半來個人最佳成績。■文：余樂詩

世界排名17的李卓耀今站展現火熱狀態，4強直落兩局輕取在16強擊敗伍家朗的「法國長人」波波夫，繼2019年11月在香港公開賽主場奪冠後，再次打入BWF超級系列賽決賽。這位26歲港將昨日出戰冠軍戰，硬撼世界排名第5的泰國22歲好手昆拉武特。這位東道主球手甫開戰就佔得先機，李卓耀初段尚能負隅頑抗，惟落後7比11時，被昆拉武特一口氣連搶7分，港將首局先負12比21。

次局李卓耀重整旗鼓，落後1比4劣勢下，連得4分一度反超前。其後兩人得分梅花間竹，經過一輪爭逐，昆拉武特在領先9比8時又發動猛攻，連取6分，再次拉開比分，最終他以21比10再贏一局，於主場封王，李卓耀則獲得亞軍。

兩日後轉戰新加坡 港隊大軍兩日後將轉戰新加坡公開賽，賽事在6月6至11日上演，總獎金達82萬美元，港隊派出伍家朗、李卓耀、楊雅婷、楊沛霖、鄧俊文、謝影雪、李晉熙及吳芷柔參賽，繼續爭取巴黎奧運積分。