林大輝沙崇稱王封后

ＮＹＢＯ青少年籃球公開賽 由香港東方體育會舉辦的NYBO青少年籃球公開賽（香港賽區），上周六於東華三院東蒲落幕。男子組林大輝中學擊敗基督教香港信義會信義中學封王，女子組則由沙田崇真中學稱后，兩隊將出戰下月山東舉行的全國總決賽。

代表香港出戰全國總決賽 NYBO青少年籃球賽自2017年於中國創辦以來，已落戶全國130個賽區。香港東方體育會今季開始舉辦港區賽事，初中組吸引9間學校、16支球隊參加，冠軍可出戰7月山東舉行的全國總決賽，以及8月新加坡的星光國際賽。

經過兩個月激戰，上周六進行決賽，男子組由信義火併林大輝。信義主力許宏迪因傷缺陣，初段略顯慢熱，經過主教練李琪鞭策後逐漸甦醒，憑着黃海基完半場前博得「And 1」，領先20比17。決勝節林大輝展開反撲，內外開弓反超前30比28，雖然走漏鄧兆軒，但陳立嘉馬上回敬一波快攻，加上章嘉熹轟入三分，終以38比35封王。

女子組方面，沙田崇真初段處於下風，即時改變戰術頻於籃底發難，半場反超前裘錦秋20比19。裘錦秋第3節加強防守，令對手僅獲1分，領先27比21，但沙崇又打出7比0攻勢再度反超，加上裘錦秋射失關鍵罰球，沙崇險勝35比34，登上后座。■■圖、文：許思彤