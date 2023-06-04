李卓耀有望破3年錦標荒

世界排名17的李卓耀今次賽事狀態大勇，連挫丹麥的Rasmus Gemke、Magnus Johannesen以及馬來西亞的黃智勇，打入4強，昨日與法國的Toma Junior Popov爭入決賽。後者於次圈淘汰另一香港球手伍家朗。

4強直落兩局KO「法國巨人」

相比身高達1米96的Toma Junior Popov，李卓耀身高略顯輸蝕，但勝在靈活，首局初段雙方拉成均勢，當12比12平手後，李卓耀加快節奏打出一波9比2攻勢，以21比14先下一城。次局港將乘氣勢連環搶攻，一度領先10比3，但技術暫停後，被對手追平14比14。幸好李卓耀關鍵時刻及時回勇，一口氣連取6分，再贏一局21比16，直落兩局淘汰對手闖入今日決賽，坐銀望金。