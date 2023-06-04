張之臻不敵魯特32強止步

中國網壇新希望張之臻昨日出戰男單32強，火併上屆亞軍挪威的魯特。張之臻首盤雖贏6比4，惟魯特之後控制戰局，一口氣連取3盤6比4、6比1及6比4，反敗為勝打入16強。張之臻32強止步，但已創下中國球手在法網男單的最佳成績。

西西帕斯展決心極速過關 至於力爭個人首個大滿貫的希臘型男西西帕斯（圖），昨日展現強大決心，直落3盤6比2、6比2及6比3擊退阿根廷的施瓦茲曼。此前雙方6次交手，西西帕斯贏了4次，這位賽事5號種子是役同樣更勝一籌，僅花2小時3分鐘，便極速淘汰對手。24歲的西西帕斯賽後表示：「有時我遇上某些對手，是一場智力遊戲，我會盡量去了解他們的想法及戰術，從而作出針對部署，調整自己的步伐，今天我明顯做對了。」

西西帕斯連續5年躋身法網16強，下輪將與世界排名僅118位，奧地利的Sebastian Ofner爭入8強。雖然表面強弱懸殊，惟他仍不敢輕視對手：「對手能夠打入16強，即意味他在賽事中一直保持出色表現，對我來說絕對是一個與別不同的挑戰。」