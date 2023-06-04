祖高域晉級畀觀眾喝倒采

1哥本色！艾卡華斯入16強 昨日法網續演激戰，兩大爭標熱門世界1哥艾卡華斯及祖高域攜手打入16強，前者直落3盤淘汰加拿大球手沙普華洛夫；祖高域則贏得較吃力，經歷兩盤「搶7」後殺退西班牙的Alejandro Davidovich Fokina，賽事中祖高域曾因傷要求暫停，遭到現場球迷噓聲「柴台」。

20歲的西班牙球王艾卡華斯氣勢如虹，面對沙普華洛夫充滿侵略性，先贏一盤6比1。第二盤沙普華洛夫站穩陣腳，率先破發領先2比0，惟只是曇花一現，艾卡華斯調整過後迅速作出回應，反勝對手6比4，第三盤戰況一面倒，艾卡華斯再贏6比2，僅花2小時10分鐘，就直落3盤了結對手，晉級16強面對意大利的Lorenzo Musetti，後者於32強淘汰英國1哥諾迪。

艾卡華斯去年贏得美網，以19歲之齡成為最年輕「世一」，但他未覺滿足，朝着個人第二座大滿貫進發：「我很早已確立自己的目標，很高興在生涯早期達成這麼多成就。我現在的夢想是贏下每場比賽、每個大滿貫，挑戰世界最強球手，看看我們之間的差距，我想要更多冠軍。」

至於世界排名第3的祖高域再次展現「大心臟」，經歷兩盤「搶7」後，以7比6（7比4）、7比6（7比5）及6比2力挫西班牙的Alejandro Davidovich Fokina，連續14年打入法網16強，繼續向個人第23座大滿貫邁進。

豎起拇指拍掌「回應」 比賽期間發生小插曲，祖高域因拉傷大腿要求暫停，被現場觀眾喝倒采，他隨即豎起姆指和拍掌「回應」。祖高域賽後解釋：「我相信大部分人入場，都是享受網球和支持球手的，但總有人對每件事喝倒采。他們付錢買門票，當然可以做想做的事，我99%時間都不會理會，但有時會忍不住作出回應，因為我感到不受尊重。」