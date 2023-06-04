暴雨影響賽事突延期 勝利船前鋒fans摸門釘

由於日本多個地區正受暴雨影響，新幹線改為有限度服務，導致昨日由神戶勝利船對川崎前鋒的第16周日職大戰需要延期，但記者到場後發現仍有不少球迷專程前來打卡留念。

神戶市今早天氣回復正常、陽光普照，惟受早前暴雨影響，新幹線服務至今仍未回復正常，當中由東京往返名古屋仍然暫停，而大阪往返名古屋的班次則為每小時1班。至於大阪區內列車班次依然混亂，多條路線繼續暫停行駛，售票處更有不少市民排隊等候，出現長長人龍。

開放部分球場畀fans打卡 比賽需要延期，但記者按照行程來到神戶勝利船主場御崎公園球技場，仍看到數十名球迷的蹤影，勝利船更開放了一小部分球場位置，讓他們與恩尼斯達、大迫勇也等球星的紙板公仔合照，為此行留下記念。當中更有一名客隊川崎前鋒的忠實球迷小野田，特意踩足4天單車、合共600公里來到神戶，他指自己這個行為是受網上直播主啟發，又對今次延期表示震驚，但認為屬於一次很好的體驗。

此外，又有來自加拿大的球迷在抵達球場後才發現「摸門釘」，身穿日本球衣的「家康」直言專程乘搭1小時鐵路過來，賽前未有收到通知，來到場外才知延期。「家康」續指自己從小已熱愛足球，而恩尼斯達絕對是世上最佳球員之一，對未能親眼一睹偶像恩尼斯達的風采，感到相當失望。

李浚湣、鄧文滔日本直擊