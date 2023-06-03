體育

張之臻闖法網32強創歷史

張之臻（Getty Images圖片） 張之臻（Getty Images圖片）
張之臻（Getty Images圖片）
中國球手張之臻昨日於法網再創歷史，直落3盤淘汰阿根廷球手Thiago Agustin Tirante，成為首位躋身法網32強的中國男將，也是繼吳易昺後再有中國球手打入大滿貫男單第3圈。不過張之臻下仗將遇上4號種子兼上屆亞軍挪威名將魯特，無疑是極大考驗。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc