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張之臻闖法網32強創歷史
張之臻（Getty Images圖片）
中國球手張之臻昨日於法網再創歷史，直落3盤淘汰阿根廷球手Thiago Agustin Tirante，成為首位躋身法網32強的中國男將，也是繼吳易昺後再有中國球手打入大滿貫男單第3圈。不過張之臻下仗將遇上4號種子兼上屆亞軍挪威名將魯特，無疑是極大考驗。
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