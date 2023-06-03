金旻奎膺港超4月最有價值球員

港超聯「4月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，由標準流浪金旻奎奪得，亦是這位南韓外援首次獲獎。

標準流浪今季表現有驚喜，季尾於「足總盃」取得亞軍，聯賽亦以第3名衝線，來季將代表香港出戰「亞冠盃」外圍賽。4月份標準流浪踢了5場賽事，金旻奎在此5仗共取得4個入球，包括聯賽對冠忠南區一箭定江山，此外「足總盃」2比1淘汰南區一役，這位「帶刀侍衞」也射入靚波，為球隊一度扳平，攻守兼備表現搶鏡。今季金旻奎各項賽事為流浪上陣33場，射入6球，是港超入球最多後衞，順理成章入選港超最佳11人陣容。

金旻奎可勝任後防多個位置，堪稱「萬能老倌」，今次也是繼神田夢實1月份獲獎後，流浪再有球員當選「最有價值球員」。這位年僅22歲的球員為今季作總結：「有時候成長過程點都會遇到挫折，但我哋唔會放棄。」

來季目標會定得更高 早前已續約流浪的他，來季有機會首度亮相亞冠外圍賽，金旻奎表示：「我好鍾意流浪，隊友彼此間相當融洽，令我過得好滿意，加上管理層嘅信任，來季會將目標定得更高。」林卓臻報道