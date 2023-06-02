合作10年！黃杜配依然有火

這對港隊混雙組合上周於世錦賽4強，與世界排名第一兼頭號種子中國的王楚欽及孫穎莎鬥足5局惜敗，不設季軍戰下獲得一面銅牌，黃鎮廷表示：「我們對上一次贏世界賽獎牌已經是6年前，那時我們還年輕當打。今年是我們合作第10年，仍能贏到獎牌，證明我們還有競爭力。」他又大讚帶傷上陣的拍檔：「『阿杜』表現好好，第一場她已經扭傷腳踝，後面的比賽都一直撐着。」