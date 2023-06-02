合作10年！黃杜配依然有火
香港乒乓球代表隊成員昨日出席恒生乒乓球學院頒獎禮，與杜凱琹上周於南非世界錦標賽勇奪混雙銅牌的黃鎮廷表示，這面獎牌意義非凡：「證明我們還有競爭力。」
這對港隊混雙組合上周於世錦賽4強，與世界排名第一兼頭號種子中國的王楚欽及孫穎莎鬥足5局惜敗，不設季軍戰下獲得一面銅牌，黃鎮廷表示：「我們對上一次贏世界賽獎牌已經是6年前，那時我們還年輕當打。今年是我們合作第10年，仍能贏到獎牌，證明我們還有競爭力。」他又大讚帶傷上陣的拍檔：「『阿杜』表現好好，第一場她已經扭傷腳踝，後面的比賽都一直撐着。」
最終目標奧運獎牌
杜凱琹認為港隊賽前隨國家隊訓練，壯大了爭勝決心：「我們和國家隊訓練10日，每一天都訓練混雙，在香港好難有這種機會，練到有種決心，好想在這個比賽做一點成績。」「阿杜」將於7月參加世界大學生運動會，她透露屆時將出戰4個項目，除了亞運，最終目標仍是奧運獎牌，杜凱琹說：「東京奧運好可惜，我們所有訓練都是希望最後可以衝擊奧運獎牌。」余樂詩報道
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