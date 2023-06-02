熱火G1重點招呼祖傑

NBA總決賽今日展開，熱火要延續「黑八傳奇」封王，必須越過金塊中鋒祖傑這道高牆。熱火主帥史普斯達直言難度極高，盛讚對方幾乎沒有缺點。

場上5人夾擊小丑 熱火「搶七」淘汰塞爾特人，成為史上第2支打入總決賽的8號種子，與西岸龍頭金塊爭奪總冠軍。金塊有兩屆MVP「小丑」祖傑坐鎮，他今季季後賽場均取得29.9分、13.3個籃板及10.3次助攻，命中率高達53.8%；如何防犯祖傑，絕對是熱火面對的首個難題。

「祖傑是非常獨特的球員，就他的身材和技術而言，幾乎沒有任何明顯的缺點。」熱火主帥史普斯達說。當家球星占美畢拿也不敢鬆懈，誓要守死祖傑：「我們在場上的5個人會一起守住他。祖傑非常全能，我們不能出現任何失誤，別讓他有一絲空檔，也必須全力爭搶籃板。」

談到與祖傑對位，熱火中鋒艾迪巴約表示會增加對方出手難度：「我會迫使他作出一些高難度出手，然後接受防守得來的結果。當你讓他和隊友串聯起來，會變得非常危險，因為『小丑』很可能一場送出12次助攻。」

NBA總決賽全賽程 GAME 1 金塊 Vs 熱火 6月2日早上8時30分

GAME 2 金塊 Vs 熱火 6月5日早上8時

GAME 3 熱火 Vs 金塊 6月8日早上8時30分

GAME 4 熱火 Vs 金塊 6月10日早上8時30分

GAME 5★ 金塊 Vs 熱火 6月13日早上8時30分

GAME 6★ 熱火 Vs 金塊 6月16日早上8時30分

GAME 7★ 金塊 Vs 熱火 6月19日早上8時

註：7場4勝制，★為如有需要賽程。