NBA球星列拿特下周訪港

發掘新秀到美國參加訓練營 NBA七屆全明星、拓荒者後衞列拿特下周旋風式訪港！這位於東京奧運協助美國男籃奪冠的金牌名將，定於6月9日親臨新蒲崗東華三院東蒲，擔任「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」的活動嘉賓，向本地青少年球員傳授技術，近距離交流，並傳遞關懷及回饋社會的訊息。

是次活動主辦單位、香港初創球鞋平台KICKS CREW昨日宣布，該名拓荒者「得分王」訪港行程中，與本地球員全接觸的安排，並引述列拿特表示：「很期待疫情後再度來港，希望藉着今次機會，分享我的成長故事，從而啟發年輕人於逆境中繼續努力追逐夢想。同時我亦希望能發掘一些具潛質的球員到美國，參與由我主辦的訓練營Formula Zero，提升他們的籃球技術及正面心態。」

親身指導本地年輕球員 大會希望透過活動將場上的「列拿特時刻」（Dame Time）延續到場外，啟發及鼓勵基層年輕球員追逐籃球夢，回饋社區。列拿特將與香港東方籃球隊青年軍、拔萃男書院、聖若瑟書院、協恩學校，以及多間非牟利慈善團體及組織，一共24位青少年籃球員進行訓練及比賽，列拿特將親身指導，傳授超遠程三分絕技，並送贈籃球裝備予年輕球員以作鼓勵。

KICKS CREW聯合創始人葉志勇期待列拿特再度來臨 ：「去年列拿特邀請我到他成長的地方美國加州城市奧克蘭，舉辦回饋社區活動，將球鞋捐贈予基層家庭，此舉令我深受啟發。我希望將運動、球鞋和社區連結起來，就此我和他互相交流，而且大家想法一致，所以我便邀請他於疫情過後再來香港，一起回饋我成長之地。」

是次活動為邀請活動，並不安排公開售票，如有興趣入場之球迷，可到以下網站贏取活動入場門票。