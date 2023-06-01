歌莉嘉芙受熱火晉級鼓舞

歌莉嘉芙在法網首圈以3比6、6比1及6比2，反勝西班牙的瑪莎露娃晉級，賽後她在記者會上表示，熱火晉級令自己受到鼓舞：「這天起床第一件事就是看（熱火對塞爾特人G7）賽果，即時舒一口氣。今場我對自己說，如果占美畢拿在領先3比0時突然被追平也沒有慌張，那麼我輸了第一盤之後也不應感到慌張。」熱火和塞爾特人在東岸決賽上演激戰，領先場數3比0下被追回3場，最終熱火在第7戰以103比84取勝，成為繼1999年紐約人後，史上第2支殺入總決賽的8號種子球隊。