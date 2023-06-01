伍家朗反勝李佳豪躋16強

泰國羽毛球公開賽昨日展開正賽，香港「一哥」伍家朗和李卓耀於男單首圈分別以局數2比1，擊敗中華台北球手李佳豪及丹麥球手Rasmus Gemke，晉級16強。

伍家朗上周於馬來西亞大師賽8強止步，今站他以6號種子身份登場，首圈面對世界排名44的中華台北球手李佳豪。伍家朗以17比21先失一局，其後站穩陣腳，連贏21比12及21比17晉級，16強將面對法國的杜馬波波夫（Toma Junior Popov）。

李卓耀擊敗丹麥球手 至於8號種子李卓耀則在首圈迎來世界排名18的丹麥球手Rasmus Gemke，首局李卓耀以15比21告負，次局開段這位港將打出8比0攻勢，以21比9扳回一城，決勝局兩人再掀激戰，最終李卓耀再贏21比18，成功晉級。

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪同日報捷，首局落後15比21下，以21比16及21比15反勝南韓組合高成鉉／嚴惠緩，打入16強。另外，女雙的楊雅婷／楊霈霖力戰3局後，以21比10、14比21及19比21不敵日本組合岩永鈴／中西貴映。