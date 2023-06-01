港會訪五育中學盡興而歸

中學生一樣夠熱情兼投入 「中銀香港足動校園體驗計劃」轉眼間來到尾二一站，港超聯球隊港會在5月初跨區來到位於新界沙田新翠邨的五育中學。今屆校訪活動首次踏足中學，一眾參與活動的中學生，熱情及認真程度不遜於小學生，各人當日相當投入，盡興而歸。

港會今季於港超異軍突起，季初更一度攀上聯賽榜首，其「地獄主場」可謂令不少球隊吃盡苦頭，最終成功以26分排第6衝過終點，創出球隊在頂級聯賽的最佳成績。這支主場位於跑馬地的神奇球隊，今次派出李小恆（Raphael)、余毅行（Brad）及吳子聰3位球員，來到沙田出席校訪，誠意十足。

3位港會球員先在主持人連小喬陪同下，向當日參與活動的18名五育中學足球隊成員，逐一介紹自己，又分享成為職業足球員的秘訣。之後大家進行大合照，身為校友兼足球隊教練的前港超球員馬文軒，以及校長馮潤儀亦齊齊入鏡。活動緊接正式開始，各同學在港會球員帶領下，進行基本傳控及搶球等熱身動作，然後便開始半場2打2、3打3的進攻訓練，大家皆相當認真聽從導師的教導。

李小恆「插花」過人掀高潮 是日高潮自然是鬥波環節，由3名球員作為隊長及客串門將，18名學生再平均分配入隊，3隊輪流作賽，比賽過程十分激烈。去到活動尾聲，球員均按捺不住，組成一隊與其餘學生正面交鋒，當中翼鋒Raphael及Brad頻頻利用速度，在前場進行突破，前者更不時以「插花」過人，相信一眾學生都不忘偷師，雙方最終踢成2比2平手。

活動結束後，3位港會球員派發「港超聯天書」及文件夾等紀念品，而同學們亦把握機會，上前索取簽名及合照作留念，更有部分學生要求球員在其波缽上簽名，場面相當搞笑，最終活動在一片歡愉中圓滿結束。

吳子聰讚同學易相處 能夠有機會與職業球員同場較量，足球隊隊長劉思樂表示相當開心，他又指最難忘必屬鬥波環節：「李小恆變速真係好快、技術好好，要守佢真係好難，令我見識到職業球員嘅技術，都會喺佢身上偷師，希望以後有更多機會參加呢類活動。」首次參與校訪的港會後衞吳子聰，則對學生表現讚不絕口：「開頭都有啲擔心，但氣氛好好，一班同學都好活躍、投入及主動，好易相處。」

五育中學校長馮潤儀認為運動對學生身心發展十分重要，深信足球有助他們成長：「除咗幫同學擁有一個健康體魄，又釋放正面賀爾蒙，令佢哋更快樂。另外足球係團隊運動，需要多啲同隊友溝通，幫助佢哋喺學校或者社會建立人際關係。」

五育中學「立己達人」回饋社會 五育中學以「立己達人」為校訓，重視德、智、體、群、美五育全面發展，令學生成為「懷自信、互關愛、敢承擔」的五育人，回饋社會。 此外，透過多元豐富的校園生活，協助同學建立正面的自我形象，藉此積極求進，以及進一步發揮個人潛能。在學與教方面，五育中學培養同學的兩文三語能力，實行中英並重，亦重視同學學好普通話。圖、文：李浚湣

李小恆（右二）與同學鬥波時展現上乘技術。 五育中學 吳子聰（中）為同學在波缽上簽名，深受歡迎。 吳子聰（左）、余毅行（右二）及李小恆（右）3位球員，與校長馮潤儀均滿意活動效果。