吸納粉絲香港球迷免費睇波！
日本職業足球聯賽（J.League）從1993年成立至今已30年，J.League執行董事（海外事務）相田鐵彌透露，今季決定在部分國家地區安排免費直播，目的是為了讓身處於未有轉播權的地區球迷，都能觀賞球賽，包括香港。
球星加盟將日職推向世界
談到在這30年間征戰日職的外援，相信不少香港球迷會立刻數出連尼加、恩尼斯達、科蘭及普多斯基等家喻戶曉的名字。相田鐵彌坦言不時有外國頂級球員參予，對於向世界各地推廣J.League有極大作用：「雖然恩尼斯達快將離隊，但他已令更多人認識J.League，有球迷特意觀看神戶勝利船的賽事，就只為見恩尼斯達一面。如果當初這位西班牙中場沒有出戰日職，相信較難邀請巴塞隆拿來日本友賽。」
相田鐵彌形容J.League發展相當成功，但亦要居安思危，決心吸納更多來自亞洲各國的球迷：「J.League運作30年成功擴大球迷基礎，但在本土的受歡迎程度卻有所下滑，因此我覺得有需要吸引更多亞洲球迷觀看賽事。」
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