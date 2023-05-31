吸納粉絲香港球迷免費睇波！

日本職業足球聯賽（J.League）從1993年成立至今已30年，J.League執行董事（海外事務）相田鐵彌透露，今季決定在部分國家地區安排免費直播，目的是為了讓身處於未有轉播權的地區球迷，都能觀賞球賽，包括香港。

球星加盟將日職推向世界

談到在這30年間征戰日職的外援，相信不少香港球迷會立刻數出連尼加、恩尼斯達、科蘭及普多斯基等家喻戶曉的名字。相田鐵彌坦言不時有外國頂級球員參予，對於向世界各地推廣J.League有極大作用：「雖然恩尼斯達快將離隊，但他已令更多人認識J.League，有球迷特意觀看神戶勝利船的賽事，就只為見恩尼斯達一面。如果當初這位西班牙中場沒有出戰日職，相信較難邀請巴塞隆拿來日本友賽。」