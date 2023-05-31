搶7食塞！熱火捧東岸冠軍

塞爾特人連追3場，把戰線拖入「搶七」，最終還是未能創造奇迹。熱火憑着占美畢拿和卡立馬田合力攻入54分，以103比84大勝對手，成為史上第2支殺入決賽的8號種子，將與西岸盟主金塊爭奪總冠軍。

塞爾特人回到主場「搶七」，但達頓開局不到一分鐘已扭傷腳踝。帶傷上陣的他手感平平，全場13投5中，只有14分，另一球星謝倫布朗23投8中，僅得19分，比賽中還出現8次失誤。

相反熱火火力全開，畢拿交出28分、7個籃板、6次助攻及3次偷波的全能表現，卡立馬田取得26分及10個籃板，艾迪巴約也貢獻「雙雙」12分及10個籃板，在第4節一度拉開23分差距，令塞爾特人主場TD花園鴉雀無聲，只能看着南灘大軍捧走東岸冠軍。

占美畢拿成功報仇 熱火成為1998-99年的紐約人後，史上第2支殺入決賽的8號種子，畢拿厥功甚偉，於7場系列賽場均取得24.7分、7.6個籃板、6.1次助攻和2.6次偷波，獲選東岸決賽MVP。值得一提，熱火與塞爾特人去年東決同樣鬥到「搶七」，畢拿射失關鍵三分，令熱火慘遭淘汰，當時他表示：「明年我們會回到這裏，在同樣情況下完成任務。」如今說到做到，且看能否延續「黑八傳奇」，一舉奪得總冠軍。