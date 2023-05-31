港隊12戰將圍攻亞洲壁球賽

「第22屆亞洲壁球個人錦標賽」將於6月6日至10日假香港壁球中心舉行，賽事被視為亞運前哨戰之一，港隊將派出12名選手出戰，力爭主場踏上頒獎台。

這是繼2014年後，香港再主辦亞錦賽，吸引共15個國家及地區包括香港、中國、馬來西亞及日本等77名選手參賽。男子組方面，衞冕的馬來西亞球手吳安仁（世界排名20）被列為頭號種子，至於上屆季軍、香港排名第1的劉子均為2號種子，港隊另派出梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙，以及首度出戰的黎卓楠和鍾逸朗挑戰強敵。

女子組方面，世界排名19的日本球手渡邊直美為頭號種子，上屆季軍兼香港排名第1的何子樂為2號種子，港隊另有3名女將參賽，包括陳善鈺、爭取衞冕的湯芷穎、李嘉兒和首次參賽的鄭雅晴和馮靖晞。

亞運目標有牌落袋 香港女子壁球隊上屆亞運勇奪金牌後，歐詠芝和陳浩鈴相繼退役，現時世界排名24的何子樂明言：「港隊今屆目標仍然是獎牌，但我們先不去想甚麼顏色。今屆亞運感覺頗不同，上屆我『拍住』兩個師姐。今屆大家都很平均，自己狀態亦不錯，特別在1月擊敗了世界排名第6的英國球手，信心大增。」她透露，香港隊完成亞錦賽後，將進行為期至少8星期的訓練，8月計劃出戰兩站白金賽事，提升比賽狀態。

余樂詩報道