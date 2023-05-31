保連奴膺港超聯3月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「3月最有價值球員」由和富大埔射手保連奴奪得。

捱過低谷愈戰愈勇 和富大埔在3月踢了兩場聯賽，分別以1比1賽和港會及2比1贏傑志。其中擊敗傑志之戰可謂今季代表作，保連奴在比賽第18分鐘角球混戰中快腳射入打開紀錄，再於60分鐘把握對手跳頂失誤，力壓對方守衞單刀射入第2球，最終協助和富大埔贏2比1。保連奴賽後亦獲港隊教練團選為該仗最佳球員。

來自巴西的保連奴今季首次亮相港超，但過程並非一帆風順，季初對東方只上陣38分鐘，便因為左肩脫臼傷出，到10月「賽馬會菁英盃」對深水埗才成功「開齋」，該仗更大演帽子戲法。累積全季，這位34歲的前鋒各項賽事合共為和富大埔攻入16球，表現非常搶眼。

對於首次贏得每月MVP，保連奴感到非常高興：「感謝球會及隊友，非常高興可以贏得呢個獎項。」他又承認打敗傑志之戰是其代表作：「我今季嘅最佳表現係3月擊敗傑志嘅賽事，個人梅開二度協助球隊贏出呢場苦戰。今季開始得並不順利，後來才漸入佳境，希望來季可以有更大進步，取得更多入球及錦標。」

林卓臻報道