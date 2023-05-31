「香港立技之王者──大賽」 向籽嬴3連摔KO對手

由中國香港綜合搏擊運動總會主辦的「香港立技之王者－－大賽」Energy Fight 2023，上周五（26日）假沙田鄉議局大樓大劇院圓滿舉行。全日賽事共上演7場業餘組、3場隊制賽，以及7場專業組賽事，合共58名來自內地、日本、菲律賓及本地的搏擊運動員參加，乃本年度同系列賽事最具規模的一次。

當日下午舉行的7場專業組賽事為全日焦點，當中以女子專業組57公斤級，由Nana Gym向籽嬴，迎戰代表盛力人和南下參戰的王溪越，最為矚目。新學年將在林大輝中學升讀中六的向籽嬴，乃體院中學生精英運動員，為準備今場硬仗，連月加緊訓練，特別在摔技方面「加料」與兄長向籽羲練習，結果亦成功憑摔技制勝，在首回合1分47秒，藉一記側身後摔KO對手。

心態改變表現見進步 「賽前知道對手打過嘅場數係我嘅3倍，而且擅長搶攻，所以開賽初段都有少少怯，但師傅（即向柏榮師傅）喝住提我主動啲，試吓同佢鬥搶，結果真係壓番對手嚟攻。但令我最開心係可以摔咗對手3次，最後仲KO贏埋。」綽號「月野兔」的向籽嬴賽後獲選為賽事MVP，為她今年8月赴日本東京，出戰Shoot Boxing總會主辦的青少年賽事，打下強心針。

向籽羲專業組65公斤級報捷 對於向籽嬴是役之發揮，其父親兼師傅向柏榮有以下評價：「『妹妹』（向籽嬴的乳名）過去總係喺訓練嗰陣100分，上到擂台就表現唔合格；仲有比賽嗰陣發揮，好多時都會畀對手影響到，對手一縮或者痛，佢就唔忍心打落去，呢啲都係搏擊運動員發展上嘅障礙。所以喺早兩個月開始，我哋都特別喺訓練上執佢呢樣嘢，效果係唔錯嘅，加上佢之前有跟埋去東京，睇住哥哥（即向籽羲）喺後樂園打輸咗，佢思維同心態上有好大變化，呢方面我可以肯定，因為佢喺擂台上嘅眼神同動作都唔同晒，希望佢可以繼續改進啦！」

至於向籽嬴的兄長「籽羲」，在男子專業組65公斤級賽事，迎戰代表正佳南拳出賽的內地搏擊界新貴李詩龍，同樣在首回合KO對手。綽號「轟炸機2.0」的向籽羲，8月將赴東京出戰腰帶賽。

「香港立技之王者－－大賽」Energy Fight 2023

各場賽事成績 Shoot 1 男子兒童組 35KG

藍方：竹內勇雄 Bomber Gym

Shoot 2 男子兒童組 45KG

藍方：「馬一騫 香港武術聯會」退賽，無效試合

Shoot 3 男子業餘組 67KG

藍方：黃易德 榮拳館

Shoot 4 女子業餘組 57KG

紅方：蔡嘉欣 Nana Gym

Shoot 5 男子業餘組 72KG

藍方：黃智軒 Bomber Gym

Shoot 6 隊際賽

第一組 藍方：李綺琪 Core Combat

第二組 藍方：馮胤葉 (TKO 1:12) Core Combat

第三組 藍方：李家偉 (TKO 0:43) Core Combat

第四組 藍方：邱詩瀚 (TKO 1:30) Core Combat

第五組 紅方：蘇傳威 榮拳館

勝方組： 藍方：Core Combat

Shoot 7 隊際賽

第一組 藍方：劉肇洋 武萃隊

第二組 藍方：陳湋璁 武萃隊

第三組 藍方：劉宇琛 武萃隊

第四組 藍方：凌浩軒 武萃隊

勝方組：藍方：武萃隊

Shoot 8 隊際賽

第一組 紅方：小原昌浩 Japan

第二組 紅方：小西充 Japan

第三組 藍方：黎兆基 S-Fight

第四組 藍方：饒海天 (TKO 1:42) S-Fight

第五組 藍方：伍簣立 S-Fight