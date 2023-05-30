阿倫素翻生9年來首入前二
麥斯韋斯塔本封王今季第4冠
爭取衞冕F1總冠軍的麥斯韋斯塔本，周日於摩納哥站續顯強勢，輕鬆贏得今季第4個分站冠軍，然而今站更大驚喜落在阿倫素身上，這位前世界冠軍獲得亞軍，取得近9年來最佳分站成績。
奧干第3有得「企櫈仔」
即使比賽期間不時下雨，但無阻韋斯塔本的氣勢，由頭帶到尾以1小時48分51秒980率先衝線，個人第二次在摩納哥站奪冠，亦是今季第4次封王，力保紅牛車隊本季6站全冠佳績。至於駕駛雅士頓馬田戰車出賽的阿倫素，起步後一直窮追「韋少」，雖然比賽後段因入Pit「換錯軚」出現策略性失誤，令他未能追貼「韋少」，不過這位兩屆總冠軍仍能以第二名衝線，取得今季最佳成績兼第5次企上頒獎台，亦是這位41歲老將自2014賽季匈牙利站後，首度在分站獲頭兩名成績。季軍為今季首度「企櫈仔」的奧干，「平治雙雄」咸美頓及羅素分列第4及第5位。
經過6站比賽後，麥斯韋斯塔本在車手榜以144分領先，其紅牛隊友佩雷斯今站只獲16名，車手榜仍以105分排次席，阿倫素以93分排第3，咸美頓及羅素則分別以69分及50分緊隨其後。
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