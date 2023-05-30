阿倫素翻生9年來首入前二

奧干第3有得「企櫈仔」

即使比賽期間不時下雨，但無阻韋斯塔本的氣勢，由頭帶到尾以1小時48分51秒980率先衝線，個人第二次在摩納哥站奪冠，亦是今季第4次封王，力保紅牛車隊本季6站全冠佳績。至於駕駛雅士頓馬田戰車出賽的阿倫素，起步後一直窮追「韋少」，雖然比賽後段因入Pit「換錯軚」出現策略性失誤，令他未能追貼「韋少」，不過這位兩屆總冠軍仍能以第二名衝線，取得今季最佳成績兼第5次企上頒獎台，亦是這位41歲老將自2014賽季匈牙利站後，首度在分站獲頭兩名成績。季軍為今季首度「企櫈仔」的奧干，「平治雙雄」咸美頓及羅素分列第4及第5位。