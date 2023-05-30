徐淑琪克服傷患衝擊獎牌

港隊是次提名名單包括女子隊王嘉莉、徐淑琪、楊諾琳和梁寶心，以及男子隊的黎耀朗、劉樂添、麥康年和李玨穎。港隊6至7月先後出戰杜尚別柔道大獎賽（6月2日至4日）、柔道大滿貫（6月16日至18日）、尼爾美非洲公開賽（6月24日至25日）及台北亞洲公開賽（7月1日至2日），之後計劃到廣州集訓6星期。有望繼2018年後再度出戰亞運的徐淑琪表示：「年初我的前十字韌帶斷裂，經過休息及治療後，4月已復出參加國際賽並取得第3名，所以都有信心。之前疫情打亂訓練計劃，現在靠多點比賽，幫助我們累積實戰經驗，今屆目標是衝擊獎牌。」