徐淑琪克服傷患衝擊獎牌
港隊公布亞運8人提名名單
中國香港柔道總會昨日公布杭州亞運提名名單，總會宣布請來前亞運銀牌得主、蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar擔任客席教練。港隊未來兩個月將出戰4項賽事，藉以提升狀態迎接亞運。
港隊是次提名名單包括女子隊王嘉莉、徐淑琪、楊諾琳和梁寶心，以及男子隊的黎耀朗、劉樂添、麥康年和李玨穎。港隊6至7月先後出戰杜尚別柔道大獎賽（6月2日至4日）、柔道大滿貫（6月16日至18日）、尼爾美非洲公開賽（6月24日至25日）及台北亞洲公開賽（7月1日至2日），之後計劃到廣州集訓6星期。有望繼2018年後再度出戰亞運的徐淑琪表示：「年初我的前十字韌帶斷裂，經過休息及治療後，4月已復出參加國際賽並取得第3名，所以都有信心。之前疫情打亂訓練計劃，現在靠多點比賽，幫助我們累積實戰經驗，今屆目標是衝擊獎牌。」
梁寶心養傷7月復出
至於去年在亞洲公開賽摘銀的梁寶心，同樣面對膝蓋傷患問題，她表示原本打算撐到亞運後才處理，遇上亞運延期一年，反讓她有時間養傷，預計在7月台北公開賽復出：「右膝一直有勞損性傷患，去年傷勢變得嚴重，上落樓梯都有困難，經治療後情況有好轉，所以決定復出。」
圖、文：余樂詩
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