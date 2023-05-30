拒與白羅斯莎芭蘭嘉握手 烏克蘭女將遭球迷噓爆

俄烏戰事的陰霾仍然影響法網這項大滿貫，其中烏克蘭女將科絲素嘉在女單首圈賽後，拒絕與二號種子白羅斯的莎芭蘭嘉握手，並且直奔離場，遭在場球迷報以噓聲。

落敗後直奔離場 自從俄烏戰事發生後，烏克蘭球手拒絕與俄羅斯或白羅斯對手賽後握手，都司空見慣，更多時候雙方會輕碰球拍代替。周日女單科絲素嘉以3比6及2比6不敵莎芭蘭嘉，她與主裁判握手後，就直接收拾行裝離去，與莎芭蘭嘉沒有任何交流，換來球迷噓聲。

莎芭蘭嘉賽後表示理解對方感受，但認為可以處理得更好：「其實不需要以這方式離開球場。我都說過了很多很多次，無論是俄羅斯或白羅斯運動員，其實都不支持戰爭……如果我們可以停止，我們一定會做，但決定權不在我們手中。」

莎芭蘭嘉過關後，下仗對手為從外圍賽晉級的同胞Iryna Shymanovich，這位賽事二號種子甚有機會在今屆法網後榮升世界1姐，只要現任「世一」施華德未能躋身8強，她就會取替其位置。