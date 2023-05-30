法網出動高科技幫祖高域擋駕

被封網絡「負評王」 今屆法網周日正式展打，衞冕的「泥地王」拿度因傷缺陣，令祖高域一躍成為奪標熱門之一。惟這位塞爾維亞名將竟然被網民封為「最令人討厭的球員」，為了防止球員受到網絡欺凌，法網賽會今年首度為球員提供「AI防護機制」。

《世界體育網路》近日進行了一項研究統計，在Twitter及Facebook等各社交平台上的評論作出詳細分析，發現祖高域是網壇獲得最多負評的球手，大約有15%的Twitter發文是對祖高域有負面情緒，11%的Facebook發貼，則對他有憤怒的反應。被封為「負評王」的祖高域，周日談到拿度缺席今屆法網的感想：「坦白說我不太掛念他，因為對住他很難成功，他的缺席令大家爭冠機會大為提高。」

保護球員免受欺凌 僅次祖高域的是希臘名將西西帕斯，同樣在Twitter大約有15%是負評，而Facebook則有7%，總算比祖高域好一點；反觀網絡上最為球迷接受的是英國首席球手諾迪，他在Twitter的負評僅為4%，而Facebook更低至1%。

相比男子球員，女網球手受到網絡霸凌的比例更高，白羅斯的莎芭蘭嘉是負評最多的女將，Twitter有15%及Facebook有5％。而據WSN的統計顯示，女子網球WTA的前6種子，平均負評為8.6％。為免參賽球員受到網絡欺凌，法網今屆特別提供強大的保護機制，他們為所有球員提供Bodyguard.ai工具的權限，以保護球員在法網期間免受騷擾。

男單賽事方面，5號種子西西帕斯率先登場，首圈以7比5、6比3、4比6及7比6（9比7）淘汰捷克的Jiri Vesely，總算有驚無險躋身次圈。