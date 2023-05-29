李思穎勁袋5牌成大贏家

香港國際場地盃昨日上演最後一日賽事，李思穎在全能賽和捕捉賽分獲1金1銅，3日賽事共擸3金1銀1銅，成為港隊大贏家。男子隊伍柏亨亦勇奪個人追逐賽銀牌，梁峻榮夥拍朱浚瑋在男子麥迪遜得第2，為備戰亞錦賽注入強心針。

前兩日賽事已獲2金1銀的李思穎昨日再度出擊，全能賽以總分157分力壓南韓的Minji Song，強勢奪金。她同日出戰捕捉賽，雖不敵南韓的Shin Jieun和隊友楊倩玉，仍收穫一面銅牌，總結3日成績共獲3金1銀1銅。

男子方面，伍柏亨和梁峻榮在個人追逐賽資格賽以第2及第4名晉級。伍柏亨冠軍戰僅負哈薩克車手Dmitriy Noskov，奪得亞軍。至於梁峻榮則在銅牌戰僅以1秒033之差落後中華台北的張誌盛，獲第4名。梁峻榮另外夥拍朱浚瑋出戰麥迪遜賽獲亞而回，另一對港隊組合繆正賢和梁嘉儒則奪季軍。

伍柏亨上頒獎台添信心 總結3日賽事，24歲的伍柏亨滿意表現：「今站最大目標是在主場上頒獎台，總算增添信心。」港隊6月出戰公路及場地亞錦賽，伍柏亨透露將主攻公路新項目男女混合團體計時、場地4公里團體以及個人追逐賽，並期待迎來個人首個亞運會。■圖、文：余樂詩