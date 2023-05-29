港隊Ｕ22碟賽４強止步司徒Sir收貨

出戰香港足球會Citi七人足球賽的香港22歲以下代表隊，昨日於4強不敵格拉斯哥流浪，未能躋身最高級別碟賽決賽。主教練司徒文俊仍讚球隊表現出色，至於賽事中相當搶鏡的何家智，則希望向教練團展示實力，力爭在接下來的亞運及U23亞洲盃外圍賽中，打入決選名單。

港隊U22昨日先於碟賽8強鬥澳科鄒北記，港隊憑何家智梅開二度，以2比0淘汰對手，4強與「格流」爭決賽席位。開賽3分鐘「格流」獲埋門機會，幸林樂賢白界前成功護空門，半場互無紀錄。換邊後港隊U22不乏攻勢，何家智落底傳中，李樂謙攻門被對手門將布迪紐卡斯撲出底線。11分鐘，後備入替的「格流」前鋒史提芬斯禁區內攻入奠勝一球，帶領球隊以1比0小勝港隊U22。

何家智搶鏡：當作一次試練 今次比賽中有優異演出的何家智，視7人賽為一次試練，目標是在代表隊名單中搶得一席：「其實可以再做好啲，我嘅目標係入選代表隊踢U23亞盃外，今次賽事當係畀自己嘅試練。」主教練司徒文俊就對球隊整體表現收貨，並讚揚球員敢於嘗試：「班球員面對速度同力量更強嘅對手，係夠膽去試，球隊遲啲去踢高水平賽事，想進步就係要咁。」司徒Sir透露球隊會休息兩日，隨後展開操練備戰亞運及U23亞盃外。