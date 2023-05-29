7人足球賽維拉7度稱霸

盃賽王者戰挫5人和富大埔 香港足球會Citi七人足球賽昨日在香港足球會足球場煞科，當中最高級別盃賽，和富大埔與傑志攜手打入4強，前者淘汰白禮頓闖決賽，「藍鳥」則於另一場準決賽不敵阿士東維拉。決賽由大埔與維拉爭冠，結果維拉憑卡里文梅開二度，加上伊利錦上添花，以3比0擊敗有兩人被逐的和富大埔，第7次於賽事封王。■圖、文：林卓臻

和富大埔8強憑雷仙奴一箭定江山，擊敗兩屆冠軍李斯特城，躋身4強後再以互射12碼淘汰白禮頓，決賽火併另一英超代表阿士東維拉，惟大埔有加比爾及鍾偉強提早離隊缺陣，雷仙奴繼續成為球隊進攻核心。

17歲卡里文梅開二度 年僅17歲的維拉「9號仔」卡里文，決賽初段就為大埔後防製造不少麻煩，僅2分鐘，卡里文推大位起腳破網。4分鐘後他再接應隊友回傳，禁區頂射成2比0。落後的大埔靠長傳反擊，雷仙奴攻門被維拉門將撲出。踢至9分鐘，李家豪拉跌卡里文，被球證直接出示紅牌驅逐，大埔要6人應戰。完半場前，伊利把握大埔後場失誤射入空門，為維拉領先到3球。

換邊後大埔雪上加霜，雷仙奴因投訴過激，被球證兩黃一紅趕出場，結果僅得5人應戰的大埔回天乏術，維拉第7次捧起最高級別冠軍。