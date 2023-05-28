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李宗偉林丹齊進駐名人堂
一代羽壇傳奇林丹及李宗偉，闊別3年後再度同台，上周五在馬來西亞吉隆坡會展中心舉行的國際羽聯名人堂入駐儀式，雙雙躋身名人堂。兩位昔日好對手惺惺相惜，揚言會繼續推動羽毛球，希望讓更多人愛上這項運動。
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