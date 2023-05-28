體育

早田希娜破日本單打獎牌荒

於南非舉行的乒乓世錦賽，日本單打希望伊藤美誠及張本智和先後出局，惟世界排名第10的早田希娜，於女單8強以局數4比3淘汰世界第3中國的王藝迪，殺入4強遇上孫穎莎，肯定有牌落袋，亦是日本6年來首面世錦賽單打獎牌。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc