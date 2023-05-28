早田希娜破日本單打獎牌荒

於南非舉行的乒乓世錦賽，日本單打希望伊藤美誠及張本智和先後出局，惟世界排名第10的早田希娜，於女單8強以局數4比3淘汰世界第3中國的王藝迪，殺入4強遇上孫穎莎，肯定有牌落袋，亦是日本6年來首面世錦賽單打獎牌。