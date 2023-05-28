楊倩玉單日擸雙金 30歲意義「拚埋亞運」

女子個人追逐賽只有4人參加，楊倩玉於決賽擊敗港隊隊友梁寶儀摘金。相隔兩小時，她夥拍李思穎出戰麥迪遜賽，力壓南韓和烏茲別克組合，個人包攬兩金。轉眼踏入30歲，連續兩日的麥迪遜和追逐賽，令楊倩玉有種「腿要爆掉」的感覺。

楊倩玉與逄瑤合作多年，曾奪得2018年亞運銀牌，如今改拍年輕8歲的李思穎，感覺截然不同：「李思穎很有衝勁，彷彿看到幾年前自己的樣子。她很想和我一起去巴黎奧運，但我有心無力了。今年亞運、明年奧運，到時又會想再堅持一年吧……這種無限循環，讓我很累。」9月亞運，大概是楊倩玉大型賽事最後一舞：「30歲的意義，就是拚最後一次，畢竟年紀不小，想陪家人多一點。」