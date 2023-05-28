首披藍鳥戰衣勁搶鏡 陳俊樂助傑志晉級

香港足球會Citi七人足球賽昨日進行次天賽事，於香港足球會足球場上演多場主賽分組賽，其中有新兵陳俊樂首次披甲的港超聯球隊傑志，先後擊敗澳科鄒北記及新加坡足球會，之後踢和富咸，於B組以首名晉級最高級別盃賽8強。■圖：文、林卓臻

傑志陣容星光熠熠，除基爾頓、艾里奧及查理史葛等主力外，最矚目必屬首次披上「藍鳥」球衣的陳俊樂。這位4月由中超回流加盟傑志的中場，先於首戰面對澳科鄒北記擔正，演出相當搶鏡，除助攻隊友查理史葛、何振廷及羅拔圖取得入球，自己亦射入「埋齋波」，助「藍鳥」以5球輕取對手。第二場「樂仔」繼續獲委以重任，傑志憑鄭展龍及白星馳的入球，以2比0擊敗新加坡足球會，鎖定淘汰賽席位。

藉賽事催谷狀態 傑志分組煞科戰面對小組最強對手富咸，上半場富咸卡林麥法倫把握單刀機會先拔頭籌，下半場傑志全力反撲，12分鐘，何振廷接應基爾頓直線窄位射入，雙方結果踢成1比1。過去曾隨港隊U23出戰港會7人賽的陳俊樂，笑言不介意在這項賽事獻出傑志「地標戰」：「比賽節奏好快，班英超對手都係年輕球員，水準好高。」「樂仔」早前入圍港隊初選大軍，他希望藉賽事提升狀態，為接下來的港隊操練做準備：「之前傷患已經好番，但始終有段時間冇比賽，要重拾節奏。」

和富大埔闖最高級別盃賽8強 A組方面，繼紐卡素於首戰遭港會逼和後，李斯特城亦與港會隊長選手隊賽和0比0，但無阻兩支英超代表攜手晉級最高級別盃賽8強。至於另兩支香港代表命運各異，香港U22先以0比0賽和昆士柏流浪，次仗一球小勝新加坡木球會，惟關鍵一戰以一球不敵白禮頓，於D組排第3無緣進身最高級別盃賽，今日轉戰碟賽8強。和富大埔則先勇挫6屆冠軍阿士東維拉，之後錄得1和1負，驚險以A組次名進身今日最高級別盃賽8強。