吳安儀赴泰力爭再戰職業賽
網總昨日於九龍仔公園舉行「香港網球明日之星計劃2023」啟動禮。出席活動的「四眼Cue后」吳安儀，下周遠赴泰國出戰兩站賽事，爭取重返職業賽。
吳安儀聯同兩位前香港網球代表張玲和陳詠悠，以及藝人「肥仔」梁業等人現身啟動禮。「安儀」透露早前於英國公開賽8強不敵白雨露，錯失直接參加男子職業賽的外卡資格，接下來要到泰國出戰兩站賽事，只要其中一項比賽進身決賽，就可出戰男子職業賽，她表示：「就算未能出戰職業賽，也會繼續參加女子排名賽，以及業餘級別世錦賽等。雖然外界可能覺得比賽級別較以往有所下降，但我會利用這段時間作調整。」總結過去參與男子職業賽的經驗，「安儀」稱獲益良多：「如果不肯跳出舒適圈，就算不斷勝出也不會有太大進步，所以我希望挑戰更高水平的比賽，令自己得着更多。」
「網球明日之星計劃」復常
約3年前宣布退役的張玲，有機會帶隊出戰亞運，她笑言在場邊觀看隊員作賽，較自己落場時更緊張：「以往作為球手，只需專注自己，但現在要顧及全隊，盼望能妥善照顧所有球員。」
「香港網球明日之星計劃」為5至12歲的初學者提供訓練，計劃今年將全面復常，舉辦3場「潛能挑戰日」及3個階段的系統訓練，最後更安排「精英網球賽」，讓一眾學員獲比賽經驗。圖、文：鄧文滔
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