吳安儀赴泰力爭再戰職業賽

吳安儀聯同兩位前香港網球代表張玲和陳詠悠，以及藝人「肥仔」梁業等人現身啟動禮。「安儀」透露早前於英國公開賽8強不敵白雨露，錯失直接參加男子職業賽的外卡資格，接下來要到泰國出戰兩站賽事，只要其中一項比賽進身決賽，就可出戰男子職業賽，她表示：「就算未能出戰職業賽，也會繼續參加女子排名賽，以及業餘級別世錦賽等。雖然外界可能覺得比賽級別較以往有所下降，但我會利用這段時間作調整。」總結過去參與男子職業賽的經驗，「安儀」稱獲益良多：「如果不肯跳出舒適圈，就算不斷勝出也不會有太大進步，所以我希望挑戰更高水平的比賽，令自己得着更多。」