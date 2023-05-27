首日豐收李思穎穿金戴銀

香港國際場地盃昨日在香港單車館展開。港隊於成年組收穫1金2銀2銅，其中「小女車神」李思穎於全能賽大熱封后，惟隨後的麥迪遜賽不敵南韓組合奪亞，未能成雙料冠軍。

賽事吸引15個國家和地區參加，港隊派出逾20位車手應戰。首日焦點落在全能賽。年初於全國賽封后的李思穎，在4個項目（捕捉賽、配速賽、淘汰賽和記分賽）均名列第一，以總成績150分，力壓印尼和烏茲別克車手，為港摘下首金。小休過後她夥拍楊倩玉出戰麥迪遜賽，在只有3隊參加下，不敵南韓組合摘銀，季軍為梁寶儀／梁穎儀的「姊妹檔」。

久違地回到主場，李思穎難掩興奮：「早上捕捉賽個人未醒，但因為是主場，才敢搏返上去。」她表示中國和日本等強敵未有參加，令賽事強度「差少少」：「當作訓練兼了解對手，例如剛才發現印尼車手進步不少。」李慧詩今次缺陣，「小女車神」頓成焦點，她直言有壓力：「心跳很快，要適應這種狀態下比賽。」

男子組梁嘉儒收穫兩牌 男子組方面，梁嘉儒在全能賽前3個項目分列第3、第2和第7名，記分賽完成9個衝刺圈後只能排第5，但在最後一個得分雙計圈以次名衝線，成功摘銅而回。他之後夥拍朱浚瑋出戰麥迪遜賽，再添一銀：「在自己地方，聽着觀眾叫『香港隊加油』，感覺好興奮，更賣力。」港隊青年組亦有佳績，張履檾於女子追逐賽和競輪賽分獲銀銅，陳家俊則在男子競輪賽列第3。圖、文：許思彤

李思穎（前）在全能賽中贏得充滿說服力。 李思穎