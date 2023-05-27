7人足球賽展開 昔日港超兵大鬥法

香港足球會Citi七人足球賽昨日展開，率先上演的名人賽，由盧均宜及李康廉等人組成的禾辛特男童會，首戰硬撼有安基斯和盧斯安奴等前港超兵壓陣的愉景灣，最終兩隊踢成0比0。至晚上兩隊再出擊，結果禾辛特男童會以1比1踢和新加坡足球會名人隊，愉景灣則以2比1擊敗新加坡木球會名人。

禾辛特男童會及愉景灣均擁有不少球星，陣容鼎盛，禾辛特男童會首節較為主動，積施利及尹東憲先後考驗對方門將。次節雙方節奏有所放緩，愉景灣不時製造反擊機會，但都無法得逞，最後兩隊握手言和。

前英超球星占邦達再度獻技 緊接登場的PFA花旗名人隊代表隊，有曾效力布力般流浪及熱刺等勁旅的占邦達擔正出擊，但只能與九龍木球會元老互交白卷。占邦達賽後表示今次為第二次來港出戰7人足球賽，有信心之後狀態會有所提升：「好開心見到咁多球迷入場，希望嚟緊兩日會吸引更多人，我哋都會盡力踢場好波。」花旗晚上繼續登場，結果以1比0小勝友誼聯賽選手名人隊，打開勝利之門。圖、文：鄧文滔