4月份最佳金球撲救

經過一輪公開投票後，Hanstti Soccer 4月份「最佳金球」和「最佳撲救」，分別由深水埗前鋒陳灝，以及香港U23門將龐焯熙奪得。兩人除獲得由贊助商送出的獎座和美食現金券外，還自動進身下月1日展開的年度總選。

深水埗前鋒陳灝憑4月2日，假大埔運動場與和富大埔「賽馬會菁英盃」A組賽事中，為球隊先拔頭籌的入球，除協助深水埗取得賽事首勝，並獲球迷投票選為4月份「最佳金球」。

助深水埗奪菁英盃首勝 深水埗今季於「賽馬會菁英盃」遲遲未能開齋，去到4月初分組賽尾聲，面對和富大埔的深水埗雖然已無緣晉級，但陣上球員並未有放軟手腳。其中正選上陣的陳灝，49分鐘把握前場反搶成功，引球推進至禁區頂勁射破網，替深水埗先開紀錄。今季首次征戰港超的陳灝，對獲獎感到驚喜：「我諗唔到可以攞獎，見到其他候選入波都好靚，可以贏到好榮幸，好開心，呢個獎係畀到我更大動力。」

下季大機會留效 今季征途已告一段落，陳灝也不忘為表現作總結：「季初一開始落場係有啲唔適應，會好緊張，但隊友同教練都幫咗我好多，感覺自己係不斷進步緊；經過贏大埔嗰場波之後發現，原來平時喺練波期間做到嘅嘢，係可以喺比賽中做到嘅。」陳灝認為雖然勝仗來得較遲，但依然對球隊起到激勵作用。他透露新一季好大機會繼續留效深水埗，並已為來季訂立更高目標：「我對自己嘅目標係可以入多啲波，爭取更好嘅表現，今季開頭係比較差，輸咗好多場波，希望來季會好好多。」

香港Ｕ23門將龐焯熙（Bear）憑4月2日，在青衣運動場對晉峰的「賽馬會菁英盃」分組賽中，救出對手羅拔奧度的頭槌，獲球迷投票選為4月份「最佳撲救」。

「學會積極改善失誤」 由於此前受新冠疫情影響，Bear今季才首次渡過1個完整球季，並首次獲得「最佳撲救」，他指得悉投票結果後，全隊上下都為其感到高興，但他仍對未能協助球隊取勝感到可惜：「攞到獎梗係開心，不過球隊成績先係最緊要，就好似對晉峰呢場波咁，全隊好有決心去贏，仲要入咗兩球，但係最後只係打和，大家都好失望……。」

感恩有機會面對挫折 本季香港Ｕ23不時遭遇大敗，Bear更曾在1場賽事中失掉10球，他形容今季「上了重要的一課」，感恩能累積面對困境嘅經驗：「呢季有段時間我表現同心態都唔好，就算有時踢得好都幫唔到大家幾多，好感恩有機會面對挫折，呢啲經驗非常難得。」談到球隊下半季演出有進步，Bear笑言大家隨時間洗禮有所成長，學會積極面對失誤：「失誤之後唔可以令自己有陰影，因為如果繼續驚落去，好容易繼續犯錯，反而要正視問題，場波完咗就睇片睇番出咗咩問題，咁先會有改變。」