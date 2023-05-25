黃達明突請辭 何一鳴：仲未請到人

香港羽毛球代表伍家朗周二晚於社交網站透露，男單教練黃達明已向港隊請辭，加盟馬來西亞首席球手李梓嘉團隊擔任主教練。港隊主教練何一鳴昨日接受本報訪問時，承認港隊仍未覓得新教練：「謝謝關心，現時還未找到教練。不好意思，因為事出突然，我們只能盡能力做到最好，但這些問題我們暫時未能回覆。」

伍家朗：把我們放在尷尬處境上 李梓嘉團隊周二發聲明，表示已獲黃達明加盟擔任主教練。對於教練突然轉投亞運主要對手陣營，伍家朗在社交媒體發文，指自己仍未相信這個事實，「無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。」

至於正出戰馬來西亞大師賽的港隊，混雙組合鄧俊文／謝影雪直落兩局不敵世界排名第3的泰國組合，另一香港組合李晉熙／吳芷柔同樣遭日本的山下恭平／篠谷菜留淘汰，首圈止步。世界排名14的伍家朗昨晚首圈對排名29的愛爾蘭球手阮日，賽前「家朗」於IG表示，收到馬來西亞球迷的禮物為他打氣，感到十分窩心，最終「家朗」以21比11、18比21及21比13擊敗對手，成功闖關。