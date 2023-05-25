雙星冇火花 常規賽止步 晒冷搶艾榮獨行俠輸清！

NBA進入最後直路，冠軍誰屬，各有不同看法。有期盼自然有失望，今季最讓人失望的球隊，十居八九會答獨行俠。手握當錫及艾榮兩大王牌，竟淪落到連附加賽都望門興嘆，甚至被聯盟指責「辜負球迷期望」。獨行俠，到底發生過甚麼事？

獨行俠上季一路殺入「西決」，最終不敵勇士。為了找到「冠軍併圖」，老闆古班作出一場豪賭。2月6日，獨行俠向籃網送出丁維迪、芬尼史密夫、2029年首輪籤及兩個次輪籤，換來馬基夫摩利士，以及求冠心切的巨星艾榮。

艾榮2019年加盟籃網，與杜蘭特及占士夏登組成「3巨頭」衝冠，可惜4年間爭議不斷：曾拒打疫苗無法出賽，被捲入反猶太風波，最後無可避免走上「Trade Me」一路，與杜蘭特分道揚鑣。撇開場外因素和到期合約（今夏成為自由球員）不談，作為8屆全明星成員，艾榮實力擺在眼前，仍是交易市場的搶手貨。獨行俠近乎「Show Hand」式勝出這場爭奪，當錫和艾榮的合作，自然與球迷間爭標話題沾上關係，但一加一未必等於二。

交易前，獨行俠以29勝26負排行西岸第5。艾榮空降後連贏快艇和帝王，眼看相當順利，惟蜜月期短暫，接下來一波7勝18負，令他們直插到西岸11位，連附加賽都進不了。當時獨行俠被指為保住前10順位的選秀籤，季末輪休主力故意「擺爛」，被聯盟直斥「辜負球迷期望」，判罰款75萬美元。但如果當錫和艾榮打出「冠軍相」，管理層也不會退而求其次，放眼未來。

重攻輕守辜負球迷期望 籃網失敗主因有二：首先，「冠軍相」往往由防守拼湊。獨行俠攻強守弱，還送走唯一堪用的芬尼史密夫，令後場、側翼和禁區全面崩塌。艾榮加盟後的27場，場均失118.6分，有10場輸5分內，缺的不是運氣，是關鍵時刻能夠擋住對手的「大鎖」。沒有防守，光靠球星飇分，只是杯水車薪。

二來自是磨合問題。艾榮無球能力不俗，與當錫理應相融，但籃球沒有「即插即用」這回事。兩人因傷打打停停，真正合體僅得17場。就算同場，我們不時只看見艾榮持球，當錫帶着一個防守球員散步的情景。精彩單打？每場可以剪出10分鐘精彩片段。巨星魅力？足以淹沒美國航空中心。化學作用？球迷自行判斷。

艾榮去留燙手山芋 雷聲大雨點小，該何去何從？

首要問題是留不留艾榮。公道點，艾榮不該是「頭號戰犯」，他不以防守見長，場均27分、5個籃板及6次助攻，已是不可多得的進攻副手。如果放手，讓艾榮進入自由市場，只會落得血本無歸，回到當錫單核帶隊的局面（前提是留得住當錫）。相反，留得青山在，哪怕沒柴燒。獨行俠倒不如先砸錢續約，屆時圍繞雙星重建，還是當作交易籌碼，起碼有個主導權在手。文：許思彤