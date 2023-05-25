東方孖寶談港隊備戰黃皓雋：未放鬆得住

香港職業足球員協會昨日舉行記者會，宣布6月11日及22日，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行「2023全民足球挑戰賽」，歡迎市民報名參與。剛獲選為今季港超「最佳青年球員」的孫銘謙與黃皓雋同日出席記招，均表示希望打入港隊決選。

全民足球挑戰賽下月上演 陳志康、范俊業、唐建文、孫銘謙及黃皓雋昨日出席記招，「范Sir」及「唐文」稱讚協會的出現，對球員有更大保障，「范Sir」謂：「球員可以搵協會幫手，睇下點去追討權益，令球員更有保障。」港隊下月中進行兩場友賽。孫銘謙和黃皓雋同樣入圍初選，他們指球季雖完結，仍會努力保持狀態，盼獲港隊主教練莊恩安達臣揀入決選。黃皓雋表示：「雖然球隊放緊假，但唔係放鬆嘅時候，因為6月中有機會踢國際賽，要隨時做好準備。」

港隊來年「亞洲盃」決賽周，與伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦3支西亞國家交手，「孫銘」形容「場場都係硬仗」：「雖然每場波都好難踢，但正面啲去睇，連續3場波都係對住風格差唔多嘅球隊，可能令我哋容易啲適應，希望到時愈踢愈好。」

至於身兼香港職業足球員協會聯合召集人的「Cow Sir」陳志康透露，未來有意舉辦元老賽。對於早前有甲組球隊涉及假波案，他相信「賭波合法化」能夠改善球員待遇，從而減少賭波案。圖、文：鄧文滔

陳志康