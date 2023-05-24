卡維迪殊結束25年單車生涯

被譽為英國單車壇最成功車手之一的卡維迪殊（圖），周一向外界宣布今季過後正式退役，結束25年單車生涯。

38歲的卡維迪殊在環意大利賽後公布消息：「單車在我生命中超過25年，它教導了我奉獻精神、忠誠、犧牲、毅力，我作為一個父親，這一切都是要傳承的重要東西。」卡維迪殊去年追平傳奇Eddy Merckx，贏得環法賽34個分站：「單車令我有機會看到世界，令我擁有很多朋友，今天是我兒子Casper的5歲生日，我會跟家人慶祝，現在能夠與他分享每個生日、每個學校活動，是最重要的。」

目標破巡迴賽分站冠軍紀錄 綽號「曼島飛彈」的卡維迪殊，生涯贏得161場比賽，當中在巡迴賽獲得兩件衝刺的綠戰衣，2011年公路世錦賽奪彩虹戰衣、2016年里約奧運獲全能賽銀牌，以及在環意大利賽奪得16站冠軍及34個環法賽分站錦標。2017年卡維迪殊受傷患困擾，曾暗示考慮2020年賽季後退役，其後他恢復狀態，再贏得4個巡迴賽分站，同時第二次在生涯中勇奪綠戰衣。卡維迪殊眼前最大目標是打破巡迴賽分站冠軍紀錄，比賽7月1日在西班牙畢爾巴鄂展開：「這是一個完美的機會，就算我將來退下來，我永遠都是單車手，這是肯定的。」