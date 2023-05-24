湖人遭金塊掃走大帝考慮收山

昨日NBA季後賽西岸決賽，金塊憑祖傑再度貢獻「三雙」，作客以113比111險勝湖人，總場數以4比0橫掃對手，隊史47年來首闖總決賽。勒邦占士雖轟入全場最高的40分，仍未能為球隊扳回一城，賽後38歲的他直言考慮退役。

賽前落後場數0比3的湖人今場背水一戰，占士首節已獨取21分，追平其季後賽單節得分紀錄，半場帶領球隊領先73比58。惟下半場風雲色變，湖人因體能下降被金塊乘勢反擊，祖傑和梅利率隊打出20比8攻勢，反超前94比89。第4節雙方鬥得難分難解，湖人一度追成111平手，但內線始終阻止不了祖傑，加上占士策動最後一擊被艾朗哥頓神勇封走，湖人終以111比113告負，總場數淨吞4蛋，黯然出局。

祖傑又「三雙」超越張伯倫 「大帝」今場已有所交代，轟入全場最高的40分，另加10個籃板及9次助攻，惟金塊孖寶更勝一籌，祖傑轟出30分、14個籃板及13次助攻，季後賽第8次「三雙」，超越張伯倫登上史上第一，拍檔梅利亦有25分、5助攻、3籃板進帳，攜手帶領球隊首闖總決賽。

完成個人第20個NBA賽季的占士，賽後相當失落：「我不想說這是成功的一年，因為我一直都是為冠軍而戰。」被問到未來去向，「大帝」回答似有所暗示：「會不會繼續打籃球？老實說不知道，我有很多事要考慮。」