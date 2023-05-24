「FatGor」首當選實至名歸

今屆「香港足球明星‧中場」競爭激烈，結果由傑志中場孖寶「米基爾頓」米基爾和基爾頓，以及效力標準流浪的「FatGor」林衍廷當選。「FatGor」今季季中開始大爆發，表現瞻前顧後，協助流浪最終在聯賽以第3名衝線，首度成為「最佳中場」之一，可謂實至名歸。