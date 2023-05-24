包攬港超神射手及香港足球明星‧前鋒 明加索夫膺3料足球先生

2022-23年度「香港足球明星選舉」頒獎典禮，昨晚假九龍灣宏天廣場某大宴會廳隆重舉行。本年度選舉共設有17個獎項，當中傑志前鋒明加索夫可謂大贏家，除以17球成為應屆港超神射手外，更順利當選「香港足球明星十一人」及最重要獎項「香港足球先生」，個人包攬3獎，榮膺「3料足球先生」！

今次為疫情後首次復辦實體頒獎禮，入圍的港超球星皆穿上整齊西裝出席，惟部分得獎者包括葉鴻輝、米基爾及基爾頓等因事未能親身到場。17個獎項依次序頒發為「最佳青年球員」、「香港足球明星十一人」、「最佳教練」、「球員之星」、「最受球迷歡迎球星」、「香港足球先生」以及「神射手」。最受球迷注視的「香港足球先生」一獎，傑志前鋒明加索夫力壓同樣入圍最後3強的理文後衞徐宏傑，以及和富大埔中堅加比爾，奪得大獎而回。

承諾踢好波盼更多球迷入場 連同「神射手」、「香港足球明星‧前鋒」以及「香港足球先生」，明加索夫個人獨攬3大獎項。這名土庫曼國腳接受訪問時，坦言感覺十分神奇：「今年係我第一季嚟香港，完全冇諗過自己可以贏到3個獎，感覺到心裏面好似有團火咁，開心得難以用言語形容。多謝上帝、家人、所有粉絲同幫助過我嘅人，呢個時刻喺我生命同足球生涯入面相當重要，希望下季可以見到更多球迷入場，我會努力踢得更好同入多啲波。」

至於「香港足球明星十一人」方面，守門員殊榮由東方「門神」葉鴻輝奪得，這亦是「阿輝」職業生涯第10度當選，最佳後衞分別為傑志隊長艾里奧、和富大埔加比爾、理文徐宏傑以及標準流浪「帶刀侍衞」金旻奎，而傑志中場米基爾、基爾頓及標準流浪的林衍廷，則齊齊當選最佳中場，3位最佳前鋒包括傑志明加索夫、東方孫銘謙以及理文艾華頓，而由球員互相選出的「球員之星」，則由晉峰陳肇鈞獲得。

2022-23「香港足球明星選舉」得獎者名單 獎項 球員／教練（所屬球隊）

香港足球明星‧守門員 葉鴻輝（東方）

香港足球明星‧後衞 艾里奧（傑志）

香港足球明星‧後衞 金旻奎（標準流浪）

香港足球明星‧後衞 加比爾（和富大埔）

香港足球明星‧後衞 徐宏傑（理文）

香港足球明星‧中場 林衍廷（標準流浪）

香港足球明星‧中場 基爾頓（傑志）

香港足球明星‧中場 米基爾（傑志）

香港足球明星‧前鋒 艾華頓（理文）

香港足球明星‧前鋒 明加索夫（傑志）

香港足球明星‧前鋒 孫銘謙（東方）

最佳青年球員 黃皓雋（東方）

最佳青年球員 孫銘謙（東方）

最佳教練 盧比度（東方）

最受球迷歡迎球星 費查（港會）

球員之星 陳肇鈞（晉峰）

足球先生 明加索夫（傑志）

港超聯‧神射手 丹恩奴域（傑志）17球

港超聯‧神射手 明加索夫（傑志）17球

港超聯‧神射手 艾華頓（理文）17球

港超聯‧冠軍 傑志

港超聯‧亞軍 理文

圖／文：李浚湣、鄧文滔

明加索夫獨攬3獎成大贏家。 金旻奎（左起）、加比爾、艾里奧及徐宏傑齊齊當選最佳後衞。 陳肇鈞